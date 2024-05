Il Monopoli può festeggiare: il prossimo anno sarà il decimo di fila in Serie C

Una rete di Christian Tommasini in extremis ha permesso al Monopoli di pareggiare contro la Virtus Francavilla nel ritorno dei playout e dunque ottenere la salvezza. La stagione dei biancoverdi è terminata con uno stadio Veneziani festante per questo traguardo raggiunto: in precedenza il gabbiano aveva conquistato la permanenza in Serie C con gli spareggi nel 2015/2016, avendo la meglio sull'Ischia nel doppio confronto.

Fu proprio quella la stagione che segnò il ritorno del Monopoli nella terza serie: da allora la squadra ha sempre militato dai professionisti è il 2024/2025 sarà il decimo anno consecutivo di militanza.