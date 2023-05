Il Monopoli saluta i playoff: l'Audace Cerignola la spunta per 2-1 in extremis

Serie C Girone C

Il Monopoli saluta i playoff e chiude la stagione 2022/2023. Allo stadio Monterisi i biancoverdi sono stati sconfitti per 2-1 dall'Audace Cerignola, in un match che erano obbligati a vincere per proseguire il cammino nella postseason. Al 38' una prodezza di Sainz-Maza ha portato i padroni di casa in vantaggio, Fella successivamente ha trovato il gol del pareggio ma l'arbitro ha annullato la marcatura per fuorigioco.

Viteritti al 50' ha rimesso gli ospiti in gioco, che successivamente hanno insaccato il 2-1, ma anche in questo caso Giannotti era in posizione di offside; gli uomini guidati da Giacomo Ferrari hanno alzato il ritmo e provato il forcing finale, subendo la seconda rete in extremis per mano di D'Ausilio (92'). Finisce così l'annata del Monopoli.

Audace Cerignola-Monopoli, il tabellino

Reti: 38′ Sainz-Maza, 47’st D’Ausilio(C); 5’st Viteritti(M)

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia(13’st D’Ausilio), Tascone, Langella, Sainz-Maza(22’st Righetti), Russo; Malcore(22’st Achik), D’Andrea(13’st Montini). All.: Pazienza. A disp.: Fares, Trezza; Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Mengani, Botta, Samele, Ruggiero, Giofrè.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, De Santis(1’st Pinto), Mulè, Bizzotto; De Risio(38’st Hamlili), Vassallo(32’st Piccinni); Rolando(1’st Giannotti), Starita, Falbo(24’st Bussaglia); Fella. All.: Ferrari. A disp.: Pisseri; Fornasier, Radicchio, Drudi, Corti, Piarulli.

Arbitro: Marco Monaldi della sezione di Macerata. Assistenti: Federico Pragliola della sezione di Terni e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.

Ammoniti: Capomaggio, Righetti(C); Mulè, De Santis, Pinto, Vassallo, Piccinni(M). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 6-3. Divisa gialloblu per il Cerignola, bianca per il Monopoli. Spettatori n.c. di cui 150 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli