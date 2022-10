Il Monopoli si arrende al Catanzaro: decide la rete di Vandeputte (1-0)

Serie C Girone C

Il Monopoli incassa la seconda sconfitta stagionale allo stadio Veneziani, espugnato nella scorsa settimana dalla Viterbese: stavolta ad avere la meglio è stato il Catanzaro capolista, che così ha proseguito la sua marcia in campionato. 1-0 il risultato finale a favore dei calabresi, arrivato grazie al gol al 41' firmato da Vandeputte; i biancoverdi sono scesi in campo per la prima volta con il 3-5-2, schierandosi a specchio rispetto all'avversario, ma alla fine è stato registrato il quarto ko in questa parte di annata. Il Monopoli resta così fermo a quota 13 punti in classifica.

Monopoli-Catanzaro, il tabellino

Reti: 41’ Vandeputte(C)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Nocchi; De Santis, Fornasier, Bizzotto; Viteritti, Hamlili, De Risio(36’st Piccinni), Bussaglia(36’st Rolando), Pinto; Simeri(21’ Starita), Montini(13’st Fella). All.: Laterza. A disp.: Avogadri, Iurino; Falbo, Radicchio, Drudi, Corti, Ahmetaj, De Vietro, Cascella, Cirrottola.

U.S. CATANZARO 1929 (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Scognamillo, Brighenti(34’st Pontisso); Vandeputte, Sounas(34’st Welbeck), Verna, Ghion, Tentardini(22’st Katseris); Curcio(22’st Biasci), Cianci(15’st Iemmello). All.: Vivarini. A disp.: Sala, Chilà, Fazio, Viotti, Gatti, Mulè, Cinelli.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Emanuele De Angelis di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca. IV: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Ammoniti: De Santis, Bizzotto(M); Curcio, Brighenti(C). Espulsi: -.

Note: recupero 0’ p.t., 5’ s.t; angoli 0-5; divisa biancoverde per il Monopoli, blu per il Catanzaro. Spettatori totali 2068 di cui 816 abbonati e 140 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli