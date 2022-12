Il Monopoli va di nuovo ko: Pescara vittorioso per 2-1

Serie C Girone C

Ancora una sconfitta allo stadio Veneziani per il Monopoli che, dopo il 2-1 subito nello scorso turno per mano del Potenza, ha perso con il medesimo risultato contro il Pescara guidato dall'ex Alberto Colombo. Gli ospiti hanno subito sbloccato il risultato al 2', grazie alla rete di Vergani, per poi raddoppiare al 34' in occasione del guizzo di Degosus. A rendere più avvincente il finale ci ha pensato Vassallo, che all'87' è riuscito a riaprire la gara: tuttavia il forcing non ha portato i biancoverdi a pareggiare i conti. Il Monopoli è rimasto fermo a quota 22 punti.

Monopoli-Pescara, il tabellino

Marcatori: 2’ Vergani (P), 34’ Degosus (P), 87’ Vassallo (M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; De Santis (48’ Rolando), Bizzotto, Pinto; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Bussaglia (65’ Montini), Manzari (90’ Corti), Starita, Fella (48’ Simeri). A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, Radicchio, Piccinni, Drudi, Piarulli. Allenatore: Pancaro.

DELFINO PESCARA 1936: (4-3-3): Plizzari (78’ Sommariva), Milani, Gyabuaa (90’ Germinario), Aloi, Vergani (75’ Tupta), Brosco, Boben, Mora, Desogus (Kolaj), Cuppone, Cancellotti. A disposizione: D’Aniello, Crescenzi, Lescano, D’Aloia, De Marino, Ingrosso, Saccani. Allenatore: Colombo Alberto.

Arbitro: Claudio Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Francesco Collu di Oristano e Giulia Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale: Alfredo Iannello di Messina.

Ammoniti: Brosco (P), Vassallo (M), Fella (M), Milani (P) Pinto (M), Degosus (P), Mora (P), Simeri (M). Espulsi:

Note: recupero 2’p.t., 8’ s.t. Angoli 2-2

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli