Il Team Altamura batte la Puteolana e continua a sperare nei playoff (3-0)

Il Team Altamura batte a domicilio la Puteolana e continua a sperare nell'ingresso in zona playoff: allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli i biancorossi hanno avuto la meglio per 3-0. Al 17' Croce ha aperto le danze, poi nella ripresa sono arrivate le altre due marcature firmate da Molinaro al 66' (tredicesimo gol stagionale per l'attaccante classe 1998) e da Sosa all'86'. Il Team Altamura è salito dunque a 53 punti agganciando in classifica il Casarano,che ha pareggiato contro il Gladiator.