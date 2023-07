Il Team Altamura batte un colpo per il centrocampo: firmato Gaetano Logoluso

Gaetano Logoluso per il centrocampo della Team Altamura. Autentico colpo di mercato dei biancorossi, che hanno tesserato il classe 1997 reduce dalla stagione in Serie C trascorsa con il Potenza (22 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia Serie C).

Si tratta di un ritorno, visto che Logoluso è approdato già ad Altamura nella seconda parte della stagione 2020/2021, totalizzando 18 presenze; nel 2021/2022 ha vestito le maglie di Lavello e Casarano, sempre in Serie D ha giocato per Vastese, Giugliano, Pineto e Cavese. Proprio in forza ai campani ha disputato il campionato di Serie C 2018/019, con 11 presenze a referto.