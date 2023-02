Il Team Altamura cade a Casarano: allo stadio Capozza finisce 3-1

Pesante sconfitta per il Team Altamura nello scontro diretto contro il Casarano. Allo stadio Capozza i biancorossi sono stati infatti battuti per 3-1, con la striscia positiva di due risultati utili consecutivi che si è fermata a quota due (il pareggio con il Gravina e la vittoria sul Francavilla in Sinni). Gli ospiti vanno avanti al primo minuto di gioco, grazie al centro di Bolognese che finalizza al meglio un recupero palla; il risultato regge fino al 66', quando Cipolletta pareggia i conti con una girata sugli sviliuppi di un calcio d'angolo. Il Casarano poi si porta in avanti grazie al rigore trasformato da Strambelli al 74' (fallo di Colella su Bocchetti) e chiude la pratica all'81' in occasione del pallonetto segnato da Citro. Il Team Altamura resta fermo a quota 39 punti.