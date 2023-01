Il Team Altamura continua a volare: Sosa stende il Gladiator. Vetta distante a soli tre punti

Il Team Altamura si aggiudica tre punti pesanti nel match contro il Gladiator e si avvicina sia al secondo posto che alla vetta del girone H della Serie D, complici i pareggi rispettivamente di Barletta e Cavese (entrambi per 1-1). Allo stadio Piccirillo i biancorossi si sono imposti per 1-0: è stato Franco Sosa, nel finale del primo tempo, a portare in avanti i suoi (34'). La striscia positiva ora è giunta a tredici risultati utili consecutivi, ed il Team Altamura h raggiunto quota 35 punti in classifica,.