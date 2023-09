Il Team Altamura non sbaglia con il Manfredonia: biancorossi vittoriosi per 3-1

Squadra in casa

Il Team Altamura fa due su due. Allo stadio Miramare (a porte chiuse) la formazione guidata da Domenico Giacomarro si è posta per 3-1, in rimonta, sul Manfredonia, chiudendo il match proprio nei minuti finali.

Al 6' sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio, grazie al gol di Babaj al 6', quasi immediatamente però i biancorossi hanno reagito rimontando lo svantaggio grazie al rigore di Loiodice (23') e la botta ravvicinata di Lattanzio servito da un cross basso di Maccioni al 28'; nel finale, come già accennato, è accaduto di tutto: il Manfredonia al 90' ha trovato il pareggio grazie a Cesario, ma la rete è stata annullata per fuorigioco mentre al 97' Bolognese ha chiuso i conti grazie ad un sinistro. Il Team Altamura è salito a quota 6 punti assieme a Fidelis Andria, Martina e Rotonda.