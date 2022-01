Bari, tegola Botta: lesione al menisco per il 10 biancorosso. Dovrà operarsi

Serie C Girone C

Tegola per il Bari dopo il pareggio casalingo con il Catania alla ripresa del campionato di Serie C. Ruben Botta, uscito sul finire del primo tempo per un contrasto ha riportato una lesione del menisco del ginocchio sinistro e dovrà essere sottoposto ad un'operazione chirurgica.

Non ci sono ancora indicazioni certe sui tempi di recupero, tuttavia, un problema del genere potrebbe costringere il fantasista argentino a un paio di mesi ai box prima di tornare a disposizione. Certo è che il 10 biancorosso non sarà a disposizione per buona parte del girone di ritorno. Dopo l'infortunio di Botta, calciatore con caratteristiche uniche nella rosa a disposizione di Michele Mignani, potrebbero cambiare anche le strategie di mercato del club biancorosso: la priorità, infatti, era quella di trovare un centrocampista in grado di disimpegnarsi in più ruoli, giovane e inserire in ottica di un'ipotetica promozione in B, ma l'infortunio dell'ex Inter potrebbe costringere a percorrere altre soluzioni, cercando anche un trequartista.

Da non escludere neanche che Polito possa soluzioni interne come la permanenza di Citro, giocatore dato in uscita ma che può ricoprire quel ruolo, così come dello stesso Marras, anche lui in grado di agire dietro le punte.

Bari, lesione al menisco per Botta: incerti i tempi di recupero

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Ruben Botta per valutare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida contro il Catania, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Il fantasista argentino sarà sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia".