Bari: intervento perfettamente riuscito per Botta. Rescissione consensuale con Bolzoni

Ruben Botta, centrocampista del Bari infortunatosi nel finale di primo tempo della partita casalinga col Catania, è stato operato nel pomeriggio. L'argentino è stato sottoposto una meniscectomia artroscopica selettiva al menisco mediale del ginocchio sinistro a seguito del trauma distorsivo rimediato lo scorso 23 gennaio.

"L’intervento - fa sapere il Bari in una nota -, eseguito presso la Casa di Cura S.Francesco Hospital di Foggia dal Dott. Ippolito Battista (ortopedico SSC Bari), in collaborazione con la Dott.ssa Elena Bua (anestesista), è perfettamente riuscito e il calciatore, già da oggi, darà inizio al percorso riabilitativo del caso sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Il suo rientro all'attività agonistica è stimato in circa 30 giorni".

Com'era prevedibile, il 10 biancorosso starà fuori per l'intero mese di febbraio in cui il Bari giocherà ben 7 gare, 8 se si conta anche quella domenica 30 gennaio sul campo della Paganese. Sul mercato circolano i nomi dell'ex Jacopo Dezi, ai margini nel Venezia, e di Raffaele Maiello del Frosinone, e nelle ultime ore è circolato anche il nome di Anthony Taugourdeau del Vicenza.

Bari, le ultime dal mercato: Bolzoni rescinde

Al momento, ad ogni modo, ogni entrata è subordinata alle uscite in funzione della lista: se si riuscirà a trovare una sistemazione a calciatori come Lorenzo Lollo, nelle ultime ore molto vicino al prestito al Legnago, Polito cercherà l'affondo per uno o addirittura due centrocampisti. Per ciò che concerne i fuori lista, dopo Semenzato alla Viterbese, si è sciolto anche il nodo legato a Francesco Bolzoni che ha rescisso consensualmente il contratto col Bari a cui era legato dal campionato di Serie D vinto nel 2019. Per Cristian Andreoni che pareva vicino al Pordenone, sembra ora esserci un interessamento da parte del Gubbio.