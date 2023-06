Integration League, il Monopoli chiude al terzo posto: battuto il Cesena per 6-0

Serie C Girone C

Il Monopoli ha chiuso il proprio cammino nell'Integration League sul podio. La squadra biancoverde ha battuto il Cesena per 6-0 nella finale terzo/quarto posto, allo stadio Del Conero di Ancora: le reti sono state segnate da Gagliardi al 5', Orciulo all'8' e al 53', Bux al 48' e al 70' e Dieudonne al 67'. Nella semifinale il Monopoli era stato battuto dalla Reggiana con il risultato di 4-1.

"Abbiamo partecipato con grande entusiasmo ad un torneo in cui il risultato più importante non è mai stato quello del campo, ma l'inclusione sociale, in un contesto in cui i ragazzi hanno fatto squadra creando legami di amicizia: questa è stata la nostra vittoria - si legge nel comunicato pubblicato dal Monopoli tramite la propria pagina Facebook- Lo sport può e deve fare tanto affinchè nessuno si senta escluso all'interno della comunità".