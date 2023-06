/ Strada Torrebella

Qualificazioni Euro 2024: Italia-Malta al San Nicola il 14 ottobre

Gli Azzurri impegnati nelle qualificazioni agli Europei a metà ottobre scenderanno in campo contro la rappresentativa maltese. Score favorevole per l'Italia nel capoluogo pugliese: in 11 incontri 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta