Italia-Malta 4-0: tutto facile per gli Azzurri al San Nicola

Bari sorride alla nazionale italiana: al cospetto di un San Nicola completamente esaurito è arrivato un netto 4-0 contro Malta nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2024.

Le marcature sono state aperte al 23' da Giacomo Bonaventura, poi è salito in cattedra Domenico Berardi, a segno nel recupero del primo tempo e dopo una ventina di minuti della ripresa. In pieno recupero del secondo tempo il quarto gol realizzato da Frattesi.

Successo importante per gli uomini di Luciano Spalletti, che raggiungono quota 10 punti nel Girone C, raggiungendo così l'Ucraina (che ha una partita in più rispetto all'Italia), vittoriosa nel pomeriggio per 2-0 contro la Macedonia del Nord. Gli Azzurri si portano così a sole tre lunghezze dall'Inghilterra, al comando del gruppo con 13 punti, con lo scontro diretto da giocare martedì 17 ottobre a Wembley.

Serata di grande festa al San Nicola, con il pubblico che ha risposto con grande entusiasmo nonostante gli ultimi giorni siano stati turbati da un nuovo scandalo scommesse che ha coinvolto alcuni calciatori della Nazionale: circa 57mila i presenti, con oltre 2000 bambini delle scuole calcio a gremire gli spalti, con la speranza che questa serata possa essere un bello spot per l'eventuale candidatura ad ospitare gare degli Europei 2032 di Italia e Turchia.

Italia-Malta: la cronaca

L'undici schierato da Spalletti conferma le indiscrezioni della vigilia. Barella vince il ballottaggio con Frattesi, in attacco confermato il tridente con Berardi, Raspadori e Kean. Italia subito pericolosa al 3' con un tiro di Locatelli dal limite dell'area di rigore, pallone fuori non di molto alla sinistra di Bonello. Al 6' traversa colpita da Mancini su uno stacco di testa imperioso sugli sviluppi di un corner, si salva la difesa maltese. Il fortino della squadra di Marcolini tiene fino al 23' quando da una percussione di Kean dalla sinistra, il pallone finisce sui piedi di Bonaventura che controlla, si gira e lascia partire un destro imparabile per Bonello. Il raddoppio azzurro si materializza al primo dei 3' di recupero: Bonaventura tenta la conclusione da fuori area, del pallone si appropria Berardi che sterza, evita un avversario e calcia col sinistro a giro all'angolino. Squadre al riposo sul 2-0 per gli Azzurri.

Secondo tempo al via senza sostituzioni. Al 50' schema su punizione, Dimarco prova la botta da fuori col mancino, pallone alto sopra la traversa. Malta, che poco prima aveva sostituito Montebello con Satariano, ha la sua prima occasione al 55' con Yankam, che prova a sfruttare una leggerezza di Dimarco, la sua conclusione dall'altezza dell'area piccola però termina fuori dallo specchio. Minuto 64, l'Italia cala il tris: Raspadori crea scompiglio da sinistra, entra in area e appoggia all'altezza del dischetto, Kean non trova l'impatto con la sfera ma sul pallone arriva Berardi che di destro insacca. Subito dopo il terzo gol Spalletti opera le prime sostituzioni: fuori proprio Berardi, rimpiazzato da Orsolini, e Barella, rilevato da Frattesi. Altre sostituzioni al 79': fuori Dimarco e Kean, dentro Udogie e Scamacca. Ultimi cambi del match: all'84' per Malta fuori Yankam e Joseph Mbong sostituiti da Nwoko e Paiber, nell'Italia Biraghi prende il posto di Bonaventura. Nel recupero del secondo tempo gloria anche per Frattesi, che dopo essere stato servito da Udogie si porta la palla sul sinistro e batte Bonello.

Italia-Malta 4-0: il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco(79' Udogie); Barella (65' Frattesi), Locatelli, Bonaventura (87' Biraghi); Berardi (65' Orsolini), Raspadori, Kean (79' Scamacca). A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Acerbi, Cristante, Scalvini, El Shaarawy. CT: Spalletti

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Pepe, Z. Muscat; J. Mbong (84' Paiber), Guillaumier, Kristensen, Yankam (84' Nwoko), Camenzuli; Montebello (55' Satariano), P. Mbong. A disp.: Al-Tumi, Galea, Attard, J. Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Corbolan, N. Muscat. CT: Marcolini

Arbitro: Duje Strukan CRO

Assistenti: Bojan Zobenica CRO - Alen Jaksic CRO

IV: Fran Jovic CRO

VAR: Ivan Bebek CRO

AVAR: Mario Zebek CRO

Marcatori: 23' Bonaventura (I), 45'+1, 64' Berardi (I), 90'+3 Frattesi (I)

Note - ammoniti 44' P. Mbong (M), 53' Yankam (M), 55' Apap (M). Recupero: 3', 3'