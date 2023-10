Italia-Malta al San Nicola di Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Italia torna a giocare a Bari per un importante match delle qualificazioni a Euro 2024, edizione degli europei che si svolgerà in Germania. Lo fa in un clima certamente non ideale, visto lo scandalo scommesse che in questi giorni ha turbato il ritiro della nazionale azzurra, ma in una città che si prepara ad accogliere al meglio la squadra guidata da Luciano Spalletti con il tutto esaurito sugli spalti.

L'avversario di stasera è Malta, una nazionale di rango inferiore rispetto agli Azzurri, campioni d'Europa in carica. L'impegno contro la selezione allenata dall'ex biancorosso Michele Marcolini (doppiamente emozionato per il ritorno nel suo vecchio stadio e la sfida contro il suo Paese) non deve assolutamente essere sottovalutato.

L'Italia è seconda nel Girone C con 7 punti, gli stessi di Ucraina e Macedonia del Nord ma con una partita in meno. In testa al gruppo c'è l'Inghilterra con 13 punti in 5 gare, prossimo avversario degli Azzurri a Wembley il 17 ottobre. Staccano il pass per Euro 2024 le prime due classificate dei dieci gironi eliminatori.

Come arriva l'Italia

Senza gli indisponibili Tonali e Zaniolo, tornati a casa per i motivi ormai noti, Luciano Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Donnarumma (per l'occasione capitano), in difesa i due interisti Darmian e Dimarco saranno i terzini, mentre al centro dovrebbe agire la coppia formata da Mancini e Bastoni. A centrocampo Locatelli sarà il regista affiancato da uno tra Barella e Frattesi e Bonaventura. Il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Berardi, Raspadori e Kean.

Come arriva Malta

Alla selezione maltese guidata da Michele Marcolini mancheranno il capitano Steve Borg, squalificato, e gli infortunati Teuma e Jones. Jean Borg, dovrebbe essere il sostituto del suo omonimo nella difesa a tre con Muscat e Pepe. In mediana Kristensen e Guillaumier agiranno centralmente, mentre gli esterni saranno Mbong a destra e Camenzuli a sinistra. Yankam e Degabriele dovrebbero essere i prescelti sulla trequarti in appoggio all'unica punta Nwoko.

Italia-Malta: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT: Spalletti

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Muscat, J.Borg, Pepe; Mbong, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Yankam, Degabriele; Nwoko. CT: Marcolini

Arbitro: Duje Strukan CRO

Assistenti: Bojan Zobenica CRO - Alen Jaksic CRO

IV: Fran Jovic CRO

VAR: Ivan Bebek CRO

AVAR: Mario Zebek CRO

Italia-Malta: dove vederla in tv e in streaming

La partita delle qualificazioni a Euro 2023 tra Italia e Malta verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai Uno alle 20:45. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.