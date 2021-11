Juve Stabia-Bari, le pagelle: giornataccia per Gigliotti ma non si salva quasi nessuno

Serie C Girone C

Brutta giornata per il Bari, incappato in una prestazione non sufficiente sul sintetico del Menti contro la Juve Stabia. La squadra di Mignani (questa volta meno brillante del solito nel leggere la partita) dopo un primo quarto d'ora in cui pareva in grado di impensierire le vespe, ha ceduto campo ai padroni di casa fino a passare in svantaggio per l'episodio del rigore concesso per il goffo intervento di Gigliotti. In svantaggio il Bari ha avuto troppa foga nel cercare di riequilibrare il risultato e alla fine ha dovuto sventolare bandiera bianca.

I migliori Today

Frattali 6: Reattivo sulle sollecitazioni di Panico, non può nulla sul calcio di rigore trasformato da Eusepi.

Terranova 6: Il migliore della retroguardia biancorossa, prova a tenere in piedi la baracca in una giornata storta.

I peggiori Today

Gigliotti 4,5: Giornata semplicemente disastrosa per il franco-argentino che prima concede il calcio di rigore con un goffo intervento di mano in area di rigore e poi completa l'opera facendosi cacciare nella ripresa per un fallo inutile a metà campo.

Antenucci 5: La bella prova col Catanzaro è già un ricordo. Non si vede quasi mai, efficacemente disinnescato dalla difesa stabiese.

Botta 4,5: Come ormai accade da diverse partite, le squadre avversarie non gli concedono spazio per creare e lui va in grande difficoltà senza mai riuscire ad accendersi.

Di Gennaro 5: Metà tempo per provare a cambiare volto al Bari, un'impresa che non gli riesce in virtù di uno stato di forma che è ancora molto lontano dalla condizione migliore.

Juve Stabia-Bari 1-0: pagelle tabellino

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri 6; Donati 6,5, Caldore 6,5, Troest 7, Rizzo 6,5; Davì 6, Scaccabarozzi 6,5 (89' Esposito sv); Panico 6,5 (77' Guarracino sv), Bentivegna 6 (54' Berardocco 6), Stoppa 6,5; Eusepi 7 (54' Evacuo 6). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Squizzato, Della Pietra, Lipari. All. Sottili 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 5,5, Terranova 6, Gigliotti 4,5, Ricci 5; Scavone 5 (46' Di Gennaro 5), Bianco 5 (60' D'Errico 6), Mallamo 5,5 (76' Citro sv); Botta 4,5 (46' Marras 5,5); Antenucci 5, Simeri 5 (60' Cheddira 5,5). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, De Risio, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani 5.

Arbitro: Marini di Trieste

Assistenti: Vitali - Terenzio

IV: Djurdjevic

Marcatori: 45'+1 rig. Eusepi (J)

Note - ammoniti Scavone, Gigliotti, Ricci (B), Evacuo, Sarri (J). Espulso Gigliotti (B) per doppia ammonizione Recupero: 1' pt, 6' st.