Juve Stabia-Bari, le probabili formazioni: fiducia alla coppia d'attacco Simeri-Antenucci

Battuto il Catanzaro in casa nello scorso turno, il Bari - al comando del Girone C di Serie C con 27 punti - questo pomeriggio alle 14:30 sarà impegnato in trasferta sul campo della Juve Stabia, quattordicesima in classifica a quota 14.

Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia la squadra di Michele Mignani giocherà la sua settima gara lontano dal San Nicola: il bilancio in trasferta finora è più che in attivo con 4 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta. L'unico ko è arrivato proprio nell'ultimo match fuori casa, il derby con la Virtus Francavilla perso 3-0. Le vespe, invece, non hanno avuto un rendimento eccezionale tra le mura amiche dove in 5 partite hanno ottenuto 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 sola vittoria (nell'ultimo match in casa col Messina del 24 ottobre, partita d'esordio per Sottili al posto dell'esonerato Novellino).

Partita ricca di ex ben 10 (tra i gialloblu Tonucci, Esposito e il ds Rubino, tra i biancorossi Di Gennaro, Mallamo, Paponi, Polverino, Ricci, Simeri e il ds Polito) tra le due squadre. Direzione di gara affidata al signor Nicolò Marini di Trieste, che arbitrò per l'ultima volta i galletti nella sconfitta 1-0 contro la Feralpisalò, nel match d'andata del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C dello scorso campionato, ma con cui i pugliesi vantano anche un precedente vittorioso, un 1-4 al Potenza, sempre nella scorsa stagione.

Juve-Stabia-Bari: tutti i precedenti

Tra Juve Stabia e Bari esistono 8 precedenti in totale (6 in Serie B, 2 in Serie C). Nel testa a testa tra le due squadre, sono avanti i biancorossi vincitori in 4 occasioni contro i soli 2 successi stabiesi, mentre 2 partite sono terminate in parità. Più equilibrato il bilancio se si prendono in esame soltanto le partite giocate a Castellammare di Stabia dove si contano 2 vittorie delle vespe, 1 vittoria per i galletti e 1 pareggio. Nello scorso campionato di Serie C, il Bari s'impose sia all'andata, sia al ritorno vincendo 2-0 entrambe le partite: al San Nicola andarono a segno Montalto e Antenucci, mentre in Campania fu decisiva una doppietta di Marras.

Come arriva la Juve Stabia

Tutti a disposizione per il tecnico della formazione di casa Stefano Sottili che dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Sarri, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Donati a destra, dall'ex Tonucci e da Cinaglia al centro, con Rizzo a sinistra. A centrocampo i due davanti alla difesa saranno molto probabilmente Altobelli e Davì, mentre sulla linea dei trequartisti dovrebbero agire Panico, Bentivegna e Stoppa alle spalle dell'unica punta Eusepi.

Come arriva il Bari

Per la trasferta campana, il tecnico biancorosso Michele Mignani ritrova Manuel Marras, al rientro dopo aver saltato due partite. La novità è rappresentata dalla prima convocazione stagionale per Carlo De Risio, inserito nella lista dei 24 al posto di capitan Valerio Di Cesare (fermo almeno fino a gennaio per infortunio). Out anche Mattia Maita, per un problema muscolare, e Lorenzo Lollo per un attacco influenzale. Nel 4-3-1-2 dei galletti, la linea difensiva davanti a Frattali potrebbe essere composta da Pucino a destra, Terranova e Gigliotti al centro e Mazzotta (favorito su Ricci) a sinistra. In mediana dovrebbero partire dall'inizio Mallamo, Bianco e D'Errico, con Scavone e Di Gennaro inizialmente in panchina. Sulla trequarti certo l'impiego di Botta, mentre in attacco dovrebbe esserci la conferma per il duo Simeri-Antenucci, entrambi a segno nell'ultima uscita, con Cheddira, Marras, Citro e Paponi che scalpitano per dare il loro contributo a gara in corso.

Juve Stabia-Bari: le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Altobelli, Davì; Panico, Bentivegna, Stoppa; Eusepi. All. Sottili

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Bianco, D'Errico; Botta; Simeri, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Marini di Trieste

Assistenti: Vitali - Terenzio

IV: Djurdjevic

Juve-Stabia-Bari: dove vedere la partita in TV in chiaro

Come di consueto, Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Serie C trasmetterà la partita sul proprio servizio di streaming. Il match, ad ogni modo, sarà visibile anche in televisione in chiaro su Antenna Sud sul canale 13 del digitale terrestre.