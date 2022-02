Juve Stabia-Monopoli, Colombo: "Il gruppo deve dare delle risposte, dobbiamo essere compatti"

Il tecnico dei biancoverdi ha presentato la partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma sabato 26 febbraio allo stadio Menti. Calcio d'inizio ore 14:00