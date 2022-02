Juve Stabia-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Aperta la vendita dei tagliandi per il match valevole della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, girone C. La partita è in programma sabato 26 febbraio allo stadio Menti. Calcio d'inizio ore 14:00