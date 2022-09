Juve Stabia-Monopoli, Laterza: "L'approccio sarà fondamentale, ci aspetta una partita insidiosa"

Girone C

Dare continuità al successo contro l'Avellino. Il Monopoli ha ricaricato le batterie ed è pronto ad affrontare la trasferta allo stadio Menti, dove affronterà la Juve Stabia. Calcio d'inizio fissato per domenica 18 settembre alle ore 17:30. I biancoverdi sono attesi da una gara non semplice, ma seguire la retta via intrapresa nel turno precedente, cercando di migliorare qualche dettaglio, può permettere loro di giocarsela al meglio; a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Laterza.

Sulla gara: "Secondo me non ci sono partita abbordabili, in questo girone tutte le squadre hanno qualità. Sarà una gara complicata che giochiamo dopo l'impegno dell'infrasettimanale. Dovremo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto, con tanta determinazione. Sono preoccupato solo di giocare dopo tre giorni, potrebbero esserci delle insidie. Quando subisci un gol c'è un errore e allora bisogna migliorare, serve concentrazione. I ragazzi stanno dando molta disponibilità, ho solo due dubbi a livello di formazione".

Sulla fase difensiva: "Con l'Avellino siamo stati bravi a non concedere nulla sulle palle inattive, ho visto più attenzione e dobbiamo mantenere questa sensazione".

Sulle condizioni della squadra: "Recuperiamo De Risio, per il resto dobbiamo valutare le condizioni di Piccinni e anche Vettorel. Rolando ha preso una botta alla caviglia, vedremo".