L'Arboris Belli resta nel campionato di Eccellenza: i dettagli

L'Arboris Belli militerà ancora nel campionato di Eccellenza nella stagione 2023/2024. Lo scorso 30 aprile i gialloblù hanno incassato una sconfitta per mano del Ginosa (risultato di 2-1) che aveva sancito di fatto la retrocessione in Promozione; tuttavia il regolamento della LND prevede la retrocessione delle ultime classificate dei due gironi di Eccellenza più la peggiore squadra dei playout in caso di un'unica retrocessione di una squadra pugliese dalla Serie D.

A tal proposito si svolgerà il playout Gravina-Molfetta: a salutare l'Eccellenza oltre a Vigor Trani e Castellaneta, è il Foggia Incedit che non ha nemmeno disputato lo spareggio per via del distacco in classifica (circa 12 punti) dal Real Siti terzultimo. L'Arboris Belli quindi ottiene così la salvezza e può pensare di programmare la prossima annata nel massimo torneo regionale.