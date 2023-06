L'Eccellenza pugliese tornerà al girone unico nel 2024/2025: i dettagli

La decisione è presa: il campionato di Eccellenza tornerà al girone unico a partire dalla stagione 2024/2025. Ciò è stato stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, nella quale è stato chiarito che nella prossima annata si continuerà con il format a due gironi composti da 14 squadre ciascuno.

A partire invece dal campionato successivo, come già ribadito, ci sarà un girone unico con le promozione e le retrocessioni che verranno spalmate nel corso dei prossimi tre anni: nel 2024/2025 le squadre saranno 20, nel 2025/2026 passeranno a 18 e nel 2026/2027 scenderanno a 16. Si ritornerà dunque al format che il massimo campionato regionale utilizzava nel periodo pre-Covid.

Novità anche per quanto riguarda l'impiego degli under. Sia in Eccellenza che in Promozione ci sarà l'obbligo di schierare nella prossima stagione un 2003 e un 2004, non c'è invece alcun obbligo per quanto riguarda i campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria.