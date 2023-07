La Molfetta Sportiva prenderà parte all'Eccellenza 2023/2024. Simone Pietroforte nuovo ds

La città di Molfetta si arricchisce di un'altra squadra pronta a disputare il campionato di Eccellenza 2023/2024. In sostituzione dell'Unione Sportiva Mola infatti, ci sarà la Molfetta Sportiva, che farà ritorno nel massimo campionato regionale capitanata dal presidente Antonio Lanza e il vice Giovanni Porta; nella passata stagione la squadra ha militato nella Terza Categoria.

La Molfetta Sportiva dunque si aggiungerà al Borgorosso Molfetta e al Molfetta Calcio, retrocesso dalla Serie D; tuttavia ci sono discrete possibilità che il club del presidente Saverio Bufi possa essere ripescata nella quarta serie. A quel punto le squadre della città resterebbero due.

Intanto prende forma l'organigramma della Molfetta Sportiva, che ha ufficializzato la nomina di Simone Pietroforte come direttore sportivo. nnesto di spessore sul piano della competenza nell’organigramma societario "Inizia a prendere forma la Molfetta Sportiva in vista della prossima stagione, che vedrà i Bianco Rossi disputare il campionato di Eccellenza, che si preannuncia davvero avvincente -si legge nel comunicato pubblicato dal club sulla propria pagina Facebook-La scelta di Simone Pietroforte è senza ombra di dubbio una scelta di prim'ordine per la Molfetta Sportiva, che ha voglia di essere protagonista nel campionato di Eccellenza". Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo riguardante la figura dell'allenatore.