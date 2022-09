La quarta giornata del campionato di Serie D è stata rinviata al 28 settembre

La quarta giornata del campionato di Serie D è stata rinviata a mercoledì 28 settembre. Questa la decisione da parte della Lega Nazionale Dilettanti sul turno in questione, inizialmente programmato per domenica 25. Visto che in tale giornata si svolgeranno le elezioni politiche ed amministrative, la LND ha deciso di spostare tutte le partite. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Dipartimento Interregionale, vista la concomitanza delle elezioni politiche ed amministrative con la giornata di campionato del 25 settembre 2022, dispone il posticipo della giornata del Campionato di Serie D 2022/2023 di tutti i gironi in programma il 25.9 p.v. a mercoledi? 28 settembre 2022 ore 15,00".