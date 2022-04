La Virtus Mola batte l'Ostuni ma non basta: i biancazzurri retrocedono in Promozione

La Virtus Mola trionfa per 4-1 allo stadio Madonna D'Altomare, contro l'Ostuni, ma deve incassare il verdetto definitivo che ha portato alla retrocessione diretta in Promozione. Contemporaneamente, infatti, l'Atletico Racale ha battuto per 3-0 il Castellaneta e si è portato a quota 25 punti contro i 23 conquistati dalla formazione barese. La gara è stata movimentata, con i padroni di casa che si sono portati in avanti sul 2-0 grazie a Saani e Stancarone; poi l'Ostuni ha accorciato le distanze ma ancora Saani e Dentico hanno consolidato il vantaggio biancazzurro, ma non è bastato: la Virtus Mola saluta così il campionato di Eccellenza.