La Virtus Mola ritorna in Eccellenza: contro la Nuova Spinazzola basta uno 0-0

Ad un anno quasi esatto dalla retrocessione, la Virtus Mola torna immediatamente in Eccellenza: a seguito del pareggio per 0-0 ottenuto contro la Nuova Spinazzola, i biancazzurri hanno vinto il girone A del campionato di Promozione e si sono dunque assicurati il salto di categoria con una giornata di anticipo. Il divario in classifica infatti è incolmabile, al netto dei 58 punti conquistati rispetto ai 54 della Nuova Spinazzola. Dopo il triplice fischio final dell'arbitro, allo stadio Antonucci di Bitetto è esplosa la festa biancazzurra per un traguardo meritato e tanto atteso,