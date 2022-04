Latina-Bari, le pagelle: Antenucci gol promozione, Maiello uomo ovunque

Serie C Girone C

Il Bari è ufficialmente campione del Girone C di Serie C e con tre giornate d'anticipo festeggia la promozione in Serie B dopo 4 anni di assenza. Con la vittoria ottenuta sul campo del Latina, i galletti possono finalmente festeggiare.

Al Francioni, dopo un inizio contratto molto probabilmente per via della tensione, in un clima che ha ricordato a tratti il derby con la Fidelis Andria, il Bari ha avuto il merito di sbloccarla a metà del primo tempo con il solito Antenucci. Il 7 biancorosso ha poi fallito il penalty che avrebbe dato maggior sicurezza, ma in una giornata del genere, anche un evento simile diventa un tralasciabile dettaglio.

I migliori Today

Antenucci 7: Poteva mancare un suo gol nella giornata più importante? Ovviamente no. Avvia e conclude l’azione della marcatura che decide l'incontro, poi si procura un calcio di rigore neutralizzato da Tonti. Un errore che non influisce sul risultato e che non cancella la prova e soprattutto il campionato di grande spessore del bomber molisano.

Maiello 7: Giocatore prezioso, le cui prestazioni sono troppo poco spesso celebrate. Bravissimo nello spezzare le trame di gioco, determinante con un salvataggio in area sul risultato di 0-0, sempre lucido nel far ripartire l'azione.

Di Cesare 6,5: In assenza di Terranova e Gigliotti, è il capitano a comondare la difesa nella partita più importante. Sempre attento e reattivo, dirige le operazioni con sicurezza ed esperienza.

Celiento 6,5: Scivola indifferentemente dal ruolo di terzino a quello di centrale senza mai rischiare nulla, mostrando grandissima concentrazione.

Ricci 6,5: Inizialmente ha qualche preoccupazione difensiva sulla sua corsia di competenza, tuttavia quando affonda come nel caso dell'azione che porta al gol di Antenucci, mostra tutta la sua pericolosità.

Latina-Bari 0-1: pagelle e tabellino

LATINA (3-5-2): Tonti 6,5; De Santis 6, Celli 6, Giorgini 6; Carissoni 6 (85' Rossi sv), Tessiore 6, Amadio 6, Barberini 5,5 (75' Atiagli sv), Ercolano 6 (59' Teraschi 6); Jefferson 5,5, Sane 5 (59' Carletti 6). A disp.: Cardinali, Ciammaruconi, Sarzi Puttini, Mascia, Palermo, D’Aloia. All. Di Donato.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 6, Celiento 6,5 (88' Terranova sv), Di Cesare 6,5, Ricci 6,5; Maita (74' Misuraca), Maiello 7, D’Errico 6 (60' Scavone 6); Citro 6 (74' Mallamo 6); Antenucci 7, Cheddira 6 (60' Simeri 6). A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Galano, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Dicosta - Nasti

IV: Iannello