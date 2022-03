Latina-Bari, tre maxischermi al San Nicola per assistere al possibile match promozione

Serie C Girone C

A Bari c'è grande fermento per la promozione in Serie B dei galletti, ancora non ufficiale, ma ormai ad un passo visto che al raggiungimento dell'obiettivo mancano soltanto due punti. Il momento giusto per esplodere di gioia, potrebbe essere il pomeriggio di domenica 3 aprile, quando la squadra allenata da mister Mignani farà visita al Latina.

Essendo un impegno in trasferta, il Bari non potrà avere al seguito i 24mila che nello scorso turno hanno provato a spingere la squadra nel derby contro la Fidelis Andria, ma per esprimere una vicinanza simbolica alla squadra, la SSC Bari ha pensato di aprire ugualmente lo stadio San Nicola alla città per la visione collettiva del match contro il Latina, attraverso dei maxi schermi collocati in Curva Nord.

"Domenica 3 aprile alle 17:30 - in occasione dell’importante sfida tra Bari e Latina in programma allo stadio «Domenico Francioni» - i tifosi potranno seguire la gara tutti insieme in Curva Nord, grazie a tre maxi schermi posizionati sulla pista di atletica dello stadio San Nicola" - si legge nella nota della società di Strada Torrebella.



"Questa è la prima iniziativa di co-marketing che attiveremo insieme a Pugliapromozione per valorizzare l’incoming in Puglia, anche grazie al Bari calcio – spiega il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis -. È un primo esperimento per iniziare a rendere il San Nicola un luogo fruibile tutto l’anno e farlo diventare sempre di più la casa dei tifosi biancorossi e di tutti i cittadini pugliesi. È la prima volta che si apre lo stadio per la visione collettiva di una partita di calcio giocata in trasferta e il fatto che succeda proprio per una gara così importante come Latina-Bari rende tutto più emozionante – prosegue De Laurentiis –. Sono felice dell’entusiasmo palpabile di un intero territorio che si sta stringendo attorno alla squadra e alla Società».

Per assistere alla visione della partita, sarà sufficiente acquistare sul sito sport.ticketone.it il biglietto dl costo simbolico di 2,00 euro (+ diritti web) a partire dalle ore 16:00 di giovedì 31 marzo. Tutto il ricavato, al netto di oneri e adempimenti, sarà devoluto in beneficenza in favore della popolazione ucraina falcidiata dalla guerra.

L'iniziativa è stata promossa da SSC Bari in collaborazione con Pugliapromozione ed è solo l’inizio di una più ampia attività di co-marketing fra le due realtà, come spiega il direttore dell’agenzia regionale del turismo Luca Scandale: «Sarà un’altra estate di turismo regionale e italiano. E allora Pugliapromozione punta sulla crescita del Bari Calcio e sulla sua folta tifoseria che va ben oltre i confini della Puglia. Il grande evento con il maxi schermo per la partita Latina-Bari di domenica 3 aprile, con la messa in onda degli spot della Puglia nel pre gara, sarà solo un assaggio delle attività di co-marketing che attueremo. Ma sarà soprattutto l’occasione per un’azione benefica congiunta in favore della popolazione ucraina».

«Ringrazio Regione Puglia e SSC Bari per questa iniziativa che darà l’opportunità ai tantissimi tifosi del Bari di vivere un appuntamento decisivo per la nostra squadra del cuore, in uno spirito di festa e di condivisione – conclude il sindaco di Bari, Antonio Decaro -. Riempiamo ancora la curva del nostro stadio e incrociamo le dita. Forza Bari».

L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 15:30 di domenica 3 aprile dai varchi 5-6-10-11. Per accedere all’impianto sarà necessario esibire il green pass base (ciclo vaccinale o tampone negativo effettuato nelle 48 ore che precedono l’evento); all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea.