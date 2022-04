Latina-Bari, le probabili formazioni: Di Cesare con Terranova, Galano cerca riscatto

Serie C Girone C

Può essere la domenica decisiva per la promozione in Serie B del Bari, impegnato alle 17:30 sul campo del Latina. La capolista del Girone C con 72 punti, a +10 sul secondo posto del Catanzaro, è a 2 sole lunghezze dall'aritmetica certezza di tornare tra i cadetti dopo 4 anni.

Il verdetto potrebbe essere matematico già se i calabresi, impegnati in casa contro il Monterosi, non dovessero vincere, ma non essendo un fattore dipendente dai biancorossi, tutta la concentrazione della truppa di Mignani dev'essere sulla gara del Francioni contro i pontini, che evocano spiacevoli ricordi ai tifosi baresi.

Latina, infatti, rimanda immediatamente all'annata 2013-2014, in cui il Bari della "meravigliosa stagione fallimentare", vide infrangersi il suo sogno di arrivare in finale play-off dopo i due pareggi in semifinale. Oggi ci saranno due superstiti di quella doppia sfida, Galano tra i galletti e Jefferson tra i pontini: il "Robben di Puglia" sarà molto probabilmente in campo e sarebbe veramente una bella pagina se fosse lui a contribuire in maniera decisiva a certificare il salto di categoria biancorosso, quasi fosse l'ideale chiusura di un cerchio.

Sulla carta l'impresa è totalmente alla portata del Bari, reduce da un deludente pari in casa nel derby con la Fidelis Andria che ha strozzato una gioia trattenuta da troppo tempo. Il Latina vive un momento di forma non buona, reduce da 2 sconfitte di fila contro Messina e Campobasso, e non vince da 7 gare consecutive, ossia dalla sfida interna con la Vibonese dello scorso 19 febbraio. I galletti, tuttavia, dovranno stare attenti alla trappola e a un Francioni che si preannuncia infuocato dopo i messaggi dei tifosi locali, che non vogliono vedere festeggiare altri in casa loro.

Latina-Bari: i precedenti

Tra Latina e Bari esistono 15 precedenti ufficiali tra Serie B (10), Serie C (3) e Serie D (2). Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 7 gare contro i 5 successi dei pontini e 3 pareggi. Se si prende in considerazione solo lo score delle 7 gare giocate in casa dei nerazzurri, i numeri cambiano con 4 vittorie del Latina, 1 pareggio e 2 soli successi biancorossi.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al girone d'andata con il Bari che lo scorso 27 novembre si impose 3-1 al San Nicola (gol di Antenucci, Di Livio, Paponi e Marras). L'ultimo successo a Latina dei biancorossi (1-2), invece, risale al 3 ottobre 2015, quando entrambe le compagini giocavano in Serie B, con Valiani e Donati che a tre minuti dalla fine ribaltarono il vantaggio siglato a fine primo tempo da Scaglia.

Come arriva il Latina

Nel Latina mancheranno per infortunio Di Livio, Rosseti e Spinozzi, mentre Esposito sarà assente per squalifica. Il 3-5-2 di Daniele Di Donato dovrebbe prevedere Cardinali in porta, poi la difesa composta da De Santis, Celli e Giorgini. A centrocampo Carissoni e l'ex Sarzi Puttini agiranno sulle corsie esterne, mentre al centro si muoveranno Palermo, Tessiore e Amadio. Le due punte, saranno con tutta probabilità Jefferson e Sane.

Come arriva il Bari

L'unico indisponibile per la gara del Francioni tra gli uomini di Mignani è il centrale difensivo Gigliotti, squalificato per somma di cartellini. Tra i pali, nonostante il recupero di Frattali, dovrebbe esserci ancora Polverino, in difesa a destra Belli è favorito su Pucino, a sinistra dovrebbe tornare Ricci, mentre al centro agirà l'esperta coppia Terranova-Di Cesare. Nulla dovrebbe variare a centrocampo, con Maiello in cabina di regia affiancato da Maita e D'Errico (anche se va tenuta in considerazione la candidatura di Scavone). Dietro le punte, Antenucci e Cheddira, toccherà ancora una volta a Galano, in vantaggio su Mallamo.

Latina-Bari: le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Palermo, Tessiore, Amadio, Sarzi Puttini; Jefferson, Sane. All. Di Donato.

BARI (4-3-1-2): Polverino; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Dicosta - Nasti

IV: Iannello

Latina-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Latina e Bari in programma alle 17:30 al Domenico Francioni, valevole per il 35° turno di Serie C del Girone C, verrà trasmessa come di consueto in streaming da Eleven Sports e si potrà guardare su smart tv, computer e dispositivi mobili. Contestualmente, l'incontro Latina-Bari verrà trasmessa anche su Sky Sport, sul canale 257, e sarà visibile anche su SkyGO.