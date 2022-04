Latina-Monopoli, Losacco: "Pronti a dimostrare il nostro valore, l'obiettivo è il quinto posto"

Serie C Girone C

Dopo due ko di fila maturati contro Taranto e Palermo, il Monopoli vuole rialzarsi per provare a migliorare il proprio piazzamento in vista dei playoff. Per i biancoverdi, sabato 16 aprile, ci sarà la sfida in trasferta sul campo del Latina (al Franconi, ore 17:30): una squadra ostica da affrontare tra le mura del proprio stadio amico, dato che sui 41 punti totali finora conquistati ben 29 sono arrivati dalle gare interne. A presentare la partita alla vigilia è stato l'allenatore in seconda Nicola Losacco, che ha sostituito il tecnico Alberto Colombo assente per un problema gastrointestinale.

Sulla partita: "Abbiamo il dovere di compattare tutto e di ottenere il massimo a partire da domani. Non vediamo l'ora di dimostrare quello che valiamo. Il nostro obiettivo è quello di far punti, magari con una buona prestazione. Siamo pronti a trasformare la rabbia in energia positiva. La squadra è un gruppo sano, che ha fatto della coesione, del sacrificio e dell'ambizione il suo credo, in settimana i ragazzi si sono allenati al meglio. Siamo fiduciosi, cercheremo di ottenere il quinto posto per affrontare al meglio i playoff".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato sia Loria che Guido, sono indisponibili Morrone per squalifica, Arena per un risentimento muscolare e Rossi".