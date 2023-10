Latina-Monopoli, Tomei: "Gara importante, dobbiamo alzare il livello dell'attenzione"

Serie C Girone C

Trasferta delicata per il Monopoli, che domenica 15 ottobre sarà di scena allo stadio Francioni per affrontare l'ostico Latina (calcio d'inizio alle ore 16:15). I biancoverdi sono a caccia della svolta in campionato, visto che la classifica attualmente non è positiva al netto di soli 4 punti conquistati senza mettere a segno alcuna vittoria; a presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Francesco Tomei.

Sull'avversario: "Sono una squadra i cui giocatori lavorano da tempo assieme, corre tanto e ha idee precise di gioco. Il Latina merita la classifica che ha ora, sarà un'altra partita importante e dura. Noi dovremo stare attenti a tutto, evitando disattenzioni e massimizzando quello che ci capiterà".

Sul rendimento della squadra: "In questo momento ci serve anche un piccolo episodio che possa far cambiare la tendenza. In alcune situazioni siamo caduti in alcuni errori su cui stiamo lavorando da un po', quello che fa effetto è che li stiamo pagando tutti. Bisogna essere attendi ed evitare di regalare certe situazioni agli avversari. Gli attaccanti? Lavoriamo sia sui cross che sui movimenti palla a terra, secondo me è da migliorare l'aspetto sotto porta perché alcuni palloni vanno ottimizzati".

Sulle condizioni della squadra: "Non sono disponibili De Risio, Piarulli e De Paoli".

Sull'ingaggio di Orlando Viteritti: "Siamo contenti del suo arrivo, ci darà un'opzione in più. Lui è una persona positiva e che lavora, finora si è allenato a parte ma è avvantaggiato dalla struttura dunque riuscirà a mettersi in condizione in poco tempo".