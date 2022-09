Lauria replica in extremis a Di Piazza: pari e patta del Gravina contro il Brindisi

Il Gravina va sotto ma alla fine riesce a raddrizzare la gara e a pareggiare i conti contro il Brindisi: allo stadio Vicino il derby pugliese è terminato 1-1. Il primo tempo è stato molto vivace: gli ospiti si sono resi pericolosi grazie a Dammacco e Santoro, mentre i padroni di casa hanno replicato con l'iniziativa di Liborio. Nella ripresa è arrivato il guizzo del Brindisi. Al 66' Di Piazza ha insaccato di testa un cross di Palumbo: si tratta del terzo centro per l'esperto attaccante ex Fidelis Andria. Al 92' però il Gravina, dopo il forcing finale, è riuscito a pareggiare i conti in occasione dello spunto individuale di Lauria. Terzo risultato utile per i biancazzurri, mentre i gialloblù si sono rialzati dopo la sconfitta di Casarano.

Gravina-Brindisi, il tabellino

GRAVINA: Mascolo, Parisi, Ligorio, Giglio S.(9’ Coppola), Lauria, Sanzone(76’Dragutinovic), Galardi(60’ Romano), Bruno(46’ Gambicchia), Actis(74’ Gonella), Tommasone.

A DISPOSIZIONE:Corchia, Murania, Perrelli, Coppola, Gambicchia, Gonella, Romano, Dragutinovic, Giglio D.

ALLENATORE: Summa.

BRINDISI: Vismara, Esposito, Zampa, Cancelli, Dammacco (74’ Triarico), D’Anna (63’ Di Piazza), Valenti, Sirri, Palumbo(75’ Minaj), Santoro(76’ De Lucas),Baldan.

A DISPOSIZIONE:Oliveto, Gorzelewski, Triarico, Di Piazza, De Rosa, De Lucas, Opoola,Minaj, Stauciuc.

ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 19’ Galardi (G), 40’ Cancelli (B), 58’ Valenti (B), 62’ Romano (G), 63’ Tommasone (G), 64’ Dammacco (B), 90’ Lauria (G).

ESPULSI:

MARCATORI: 67’ Di Pizza (B), 91’ Lauria (G).

RECUPERO PRIMO TEMPO: 3’

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5’

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi