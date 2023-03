Le gare del Team Altamura fissate a marzo: due i match da disputare in casa

Recuperare il terreno perduto per cercare di agganciare la zona playoff. Il Team Altamura in questo mese è chiamato ad una svolta: le due sconfitte consecutive contro Casarano e Martina e il pareggio con il Brindisi (che ha segnato il debutto in panchina di Antonio Rogazzo, subentrato a Ciro Ginestra) hanno cambiato la situazione in classifica che però si può recuperare.

Allo stadio D'Angelo, domenica 5 marzo, il Team Altamura ospiterà la Nocerina mentre domenica 12 sarà di scena allo stadio Lorusso di Venosa per affrontare il Lavello. Infine, tra le mura amiche, è fissato il match contro l'Afragolese (domenica 19 marzo).