Lecco-Bari 1-0: Buso abbatte i biancorossi al Rigamonti-Ceppi

Continua il momento nero del Bari, sconfitto anche sul campo del Lecco nel match della 15ª giornata di Serie B. Per i biancorossi, battuti 1-0 dal gol di Buso al 70' è la seconda sconfitta di fila dopo il ko interno col Venezia.

Non è bastato il ritorno alla difesa a quattro per ridare certezze alla squadra di Pasquale Marino. Dopo un primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti, col brivido finale della traversa colpita da Crociata, i biancorossi si sono fatti infilare sugli sviluppi di una palla inattiva dal tocco di Buso quando mancavano una ventina di minuti al 90'.

Fallisce, dunque, l'opportunità di avvicinarsi all'ottavo posto in classifica, ultimo piazzamento valevole per la qualificazione ai play-off, che resta lontano 6 punti: il Bari rimane in decima posizione con 18 punti.

Tra i cori di contestazione dei circa 900 tifosi al seguito della squadra e gli ultimi risultati negativi, servono risposte già dal match del prossimo turno, in casa contro il Südtirol sabato 9 novembre alle 14:00. Uno scontro che al momento è quasi uno spareggio salvezza, visto che gli altotesini, sconfitti dal Como, hanno un punto in meno, ed entrambe le squadre sono appena sopra la zona play-out.

Lecco-Bari: la cronaca

Al 7' primo squillo del match: Buso chiama all'intervento Brenno con un tiro-cross. Un minuto più tardi subito un giallo per Celjak. Al 13' destro di sibilli dai 20 metri, pallone che si perde sul fondo alla destra di Saracco. Ci prova anche Nasti al 18' sul cross da destra di Dorval, il colpo di testa però non inquadra lo specchio. Dalla parte opposta, al 20' tentativo col sinistro di Lemmens dal limite, para sicuro Brenno. Nuova occasione per i biancorossi con un tiro di Ricci al 23', attento Saracco. Rischia il Bari al 33': Dorval perde palla sulla trequarti, i blucelesti provano il contropiede, alla fine è Benali a chiudere provvidenzialmente su Buso. Preme il Lecco alla ricerca del vantaggio: al 38' Novakovich cerca lo spunto personale e tenta il destro da fuori area, Brenno ci arriva nonostante una leggera deviazione di Buso. Al 41' giallo pesante per Nasti che era diffidato e salterà il Südtirol. Lecco a un passo dal vantaggio al 44': Crociata su punizione diretta prende la traversa, si salva Brenno. Brivido finale per i biancorossi che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0 resistendo al forcing offensivo dei padroni di casa negli ultimi minuti.

Dopo l'intervallo Bonazzoli toglie l'ammonito Degli Innocenti inserendo Galli. Inizio propositivo dei biancorossi con un tiro di Ricci deviato in corner. Al 55' azione pericolosa dei blucelesti: Lepore cerca Novakovich che difende bene la palla e calcia ma trova la respinta della difesa biancorossa. Buso raccoglie la sfera e tenta il tiro ma Brenno la blocca. Al 57' Diaw prende il posto di Nasti nel Bari. Scoccata l'ora di gioco tentativo velleitario di Sibilli dalla distanza, para Saracco. Bonazzoli al 64' manda in campo Di Stefano per Lepore e l'esterno appena entrato fa ammonire Vicari. Lecco in vantaggio al 70': calcio di punizione di Crociata a cercare Novakovich, colpo di testa respinto da Brenno che però non può nulla sul tap-in di Buso. Bari colpito su palla inattiva mentre era temporaneamente in inferiorità numerica con Di Cesare fuori per ricevere cure. Prova a replicare la squadra di Marino: al 76' Ricci va sul fondo e crossa per Achik che prova la battuta di controbalzo senza inquadrare la porta. Subito dopo dentro Morachioli al posto proprio di Achik e Aramu per Maita. Nel Lecco, invece, Eusepi prende il posto di Novakovich. All'85' dentro anche Agostinelli (monopolitano classe 2002) per Buso, mentre nel Bari si rivede Edjouma al posto di Acampora. Il franco-marocchino ha subito una buona opportunità ma in offside. Sibilli tenta ancora una volta la soluzione da fuori all'88' ma non inquadra la porta. Aramu di testa all'90' manda fuori da buona posizione. Al 2' di recupero il Lecco sfiora il raddoppio con un sinistro dalla media distanza di Caporale deviato in corner da Brenno.

Lecco-Bari 1-0: il tabellino

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Degli Innocenti (46' Galli), Ionita; Lepore (64' Di Stefano), Novakovich (78' Eusepi), Buso (85' Agostinelli). A disp.: Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci. All. Bonazzoli

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (77' Aramu), Benali, Acampora (86' Edjouma); Sibilli, Nasti (57' Diaw), Achik (77' Morachioli). A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Faggi, Zuzek, Pucino, Koutsoupias, Frabotta. All. Marino

Arbitro: Baroni di Firenze

Assistenti: Miniutti - Arace

IV: Catanoso

VAR: Pairetto

AVAR: Longo S.

Marcatori: 70' Buso (L)

Note - ammoniti 8' Celjak (L), 22' Novakovich (L), 29' Degli Innocenti (L), 41' Nasti (B), 64' Vicari (B), 72' Di Stefano (L), 88' Lemmens (L), 90'+5 Dorval (B). Recupero: 1', 5'