Lecco-Bari 1-0, le pagelle: un'altra partita da dimenticare per i biancorossi

Il Bari ha vissuto una domenica da dimenticare sul campo del Lecco dove arrivata la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di serie B. Il risultato è maturato il termine di una prova tutt'altro che convincente, in cui si è vista la solita squadra senza particolari idee e con poco mordente. Per provare a correggere il tiro la dirigenza ha deciso di portare calciatori in ritiro.

Lecco-Bari 1-0, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Attento sui tiri di Lemmens e Novakovich nel primo tempo. Disturbato da Acampora in occasione del colpo di testa di Novakovich sulla cui ribattuta Buso insacca il gol decisivo.

Dorval 5,5: Il ritorno nella difesa a quattro sembra metterlo a suo agio, tuttavia, ma si rende protagonista di un paio di distrazioni difensive che potevano costare caro.

Di Cesare 6: Non è un caso che il Bari subisca gol mentre il suo capitano è a bordo campo per ricevere le cure.

Vicari 5,5: Nel primo tempo rischia il giusto, nella ripresa soffre un po' di più, lo si vede anche nel finale, quando viene ammonito per un fallo in ritardo.

Ricci 5,5: Prova ad essere propositivo tra conclusioni dalla media distanza e cross ma difetta in precisione.

Maita 5: Difficile comprendere cosa gli sia capitato, fatto sta che incappa in un'altra prestazione del tutto anonima. Dal 77' Aramu 5,5: Manca di precisione nell'unica occasione che gli capita mandando alto di poco un colpo di testa alto da buona posizione.

Benali 5,5: Non convince nel ruolo di regista, appare compassato e poco brillante. Si fa però apprezzare per un paio di recuperi importanti.

Acampora 5: Sbaglia una quantità industriale di palloni, cosa che per un calciatore con le sue doti è abbastanza grave. Dall'86' Edjouma 6: Riesumato a distanza di mesi dall'ultima volta, si rende subito pericoloso, seppur in fuorigioco di poco.

Achik 5: Alla prima da titolare non riesce a lasciare il segno, iniziando con intraprendenza ma perdendosi col passare dei minuti. Dal 77' Morachioli 6: Si rivede dopo un lungo periodo in panchina e porta un po' di brio all'abulica manovra del Bari.

Nasti 5: Si fa notare solo per un colpo di spedito testa fuori su cross di Dorval. Ammonito, salterà la partita con il Sudtirol poiché era in diffida. Dal 58' st Diaw 5: Niente di più, niente di meno rispetto al compagno di cui prende il posto.

Sibilli 5,5: Gli spunti offensivi dei biancorossi sono quasi sempre suoi, questa volta però manca di precisione e lucidità, fermo restando che non può portare da solo la croce del peso offensivo.

Marino 5: Il ritorno al 4-3-3 al posto del 3-5-2 non dà gli effetti sperati. I suoi sbagliano tanto, sembrano slegati e crollano sotto il gol di Buso. Dà la sensazione di incidere poco anche con i cambi ma è pur vero che ha opzioni limitate.

Lecco-Bari 1-0: pagelle e tabellino

LECCO (4-3-3): Saracco 6; Lemmens 6, Celjak 6,5, Bianconi 6,5, Caporale 6,5; Crociata 7, Degli Innocenti 6 (46' Galli 6), Ionita 6; Lepore 6 (64' Di Stefano 6,5), Novakovich 7 (78' Eusepi 6), Buso 7 (85' Agostinelli sv). A disp.: Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci. All. Bonazzoli 7

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 5,5, Di Cesare 6, Vicari 5,5, Ricci 5,5; Maita 5 (77' Aramu 5,5), Benali 5,5, Acampora 5 (86' Edjouma 6); Sibilli 5,5, Nasti 5 (57' Diaw 5), Achik 5 (77' Morachioli 6). A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Faggi, Zuzek, Pucino, Koutsoupias, Frabotta. All. Marino 5

Arbitro: Baroni di Firenze

Assistenti: Miniutti - Arace

IV: Catanoso

VAR: Pairetto

AVAR: Longo S.

Marcatori: 70' Buso (L)

Note - ammoniti 8' Celjak (L), 22' Novakovich (L), 29' Degli Innocenti (L), 41' Nasti (B), 64' Vicari (B), 72' Di Stefano (L), 88' Lemmens (L), 90'+5 Dorval (B). Recupero: 1', 5'