Lecco-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Mettersi alle spalle una settimana di contestazioni e la brutta sconfitta col Venezia è l'obiettivo del Bari, che domenica 3 dicembre alle 16:15 sarà impegnato sul campo del Lecco nel match della 15ª giornata di Serie B.

I biancorossi sono decimi, momentaneamente fuori dalla zona play-off con 18 punti e con un eventuale successo potrebbero sperare di avvicinarsi all'ottavo posto occupato dal Palermo con 24 punti. Sulla loro strada, però, troveranno un Lecco che, dopo il derby pareggiato sul campo del Como nel recupero della 3ª giornata, ha raggiunto quota 13 punti ed è motivato a tirarsi fuori dalla zona play-out.

Ben 12 punti, mietendo vittime come Parma e Palermo, i blucelesti li hanno raccolti dall'arrivo in panchina di Emiliano Bonazzoli, che ha sostituito Luciano Foschi nello stesso periodo in cui Pasquale Marino assumeva le redini del Bari dopo l'esonero di Mignani. Per il tecnico dei biancorossi (al netto di tre partite in meno per via dei recuperi giocati dal Lecco) il bilancio è più magro: in cinque partite dal suo arrivo in panchina sono arrivati tre pareggi, una vittoria e una sconfitta per un totale di 7 punti conquistati.

A dirigere l'incontro sarà il signor Niccolò Baroni di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Arace. Catanoso sarà il quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Pairetto e Longo.

Come arriva il Lecco

Per la gara contro i pugliesi il tecnico del Lecco Emiliano Bonazzoli non avrà a disposizione lo squalificato Sersanti e gli infortunati Guglielmotti, Melgrati e Tenkorang. Secondo le indiscrezioni della vigilia i blucelesti scenderanno in campo con Saracco tra i pali, Celjak e l'ex Marrone al centro della difesa con Lepore e Caporale terzini. In mediana dovrebbero agire Ionita, Degli Innocenti e Galli, mentre in attacco Crociata e Buso dovrebbero essere i prescelti per appoggiare Novakovich.

Come arriva il Bari

Rispetto alla partita col Venezia, Pasquale Marino ritrova tra i convocati Faggi e Morachioli, mentre deve ancora fare a meno dei lungodegenti Ménez e Maiello. Il tecnico dei biancorossi potrebbe accantonare il 3-4-1-2 delle ultime uscite, ritornando al 4-3-3: se così fosse, davanti a Brenno, potrebbe essere schierata la linea a quattro formata da Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo potrebbe esserci il ritorno di Maita in regia, con Acampora e Koutsoupias che agirebbero da mezzali. In attacco, difficile che Diaw parta dall'inizio, dunque spazio a Nasti punta centrale con Sibilli e uno tra Aramu e Achik più larghi.

Lecco-Bari: probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Galli; Crociata, Novakovich, Buso. All. Bonazzoli

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maita, Acampora; Aramu, Nasti, Sibilli. All. Marino

Arbitro: Baroni di Firenze

Assistenti: Miniutti - Arace

IV: Catanoso

VAR: Pairetto

AVAR: Longo S.

Lecco-Bari: i precedenti

Sono 18 i precedenti complessivi in gare ufficiali tra Lecco e Baari. Il bilancio di queste sfide racconta di 7 vittorie dei biancorossi, 5 dei blucelesti e 6 pareggi. Nelle 9 gare in trasferta i Galletti hanno vinto solo 2 volte contro i 3 successi del Lecco, mentre 4 partite sono finite in parità.

I destini delle due squadre si sono incrociati l'ultima volta nella stagione 1972-1973 in Serie B. Nella gara d'andata a Lecco i biancorossi vinsero di misura 0-1 con una rete di Giampiero Dalle Vedove, mentre al ritorno al Della Vittoria il punteggio fu di 0-0.

Lecco-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Lecco-Bari, gara della 15ª giornata di Serie B in programma al Rigamonti-Ceppi alle ore 16:16 di domenica 3 dicembre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.