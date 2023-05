Levante Azzurro, saluta il tecnico Muzio Fumai

Muzio Fumai non sarà l'allenatore del Levante Azzurro nella prossima stagione. Tramite un comunicato, il club ha reso nota la separazione con il tecnico che ha trascinato la squadra fino alla Promozione; nel girone A, in questa stagione, il Levante Azzurro si è classificato quinto a quota 45 punti. il presidente Raffaele Cesario ha voluto salutare così Fumai:

“Muzio,

Volevo badare ad ogni singola parola prima di mettere giù questo messaggio. TU sei una persona speciale, TU hai anteposto la Levante Azzurro a tutto e l’hai difesa con le unghie e con i denti. Ci hai messo la faccia, sempre: errori, scelte, decisioni, resteranno indelebili nel percorso che questa società ha fatto e sta facendo in questi anni. Sei riuscito a darle spessore, le hai dato credibilità ed hai permesso che potesse entrare, petto in fuori, nel mondo dei "grandi". La tua cultura dello sport, legata alla nostra, ci ha permesso di raggiungere risultati impensabili e spesso insperati. Ma questo è solo il lato calcistico. Se parliamo dell’uomo Muzio Fumai, c’è molto, ma molto, di più di quello che ho scritto finora: sei un Uomo VERO! Una persona che voglio guardare dritto negli occhi nei prossimi 100 anni e sentirmi libero di abbracciare, con il cuore colmo di riconoscenza ed affetto. Sì, proprio come abbiamo fatto quel giorno in cui scattammo la nostra prima foto insieme. Quel giorno, che non dimenticherò mai.

Grazie Muzio Fumai! Grazie da parte mia e di tutto il mondo Levante Azzurro!”