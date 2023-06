Levante Azzurro Under 17, 1-1 contro la Vigor Perconti: si chiude il cammino nella fase nazionale

Si interrompe il cammino della formazione Under 17 del Levante Azzurro nella fase nazionale del campionato di categoria. La squadra allenata da Fabio Pica, presso il campo comunale di Capurso, ha incassato un pareggio per 1-1 contro la Vigor Perconti: le compagini sono arrivate a pari punti, ma alla fine sono stati premiati i laziali per via del minor numero di cartellini gialli ricevuti. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, a sbloccare il match ci hanno pensato i biancazzurri grazie ad Amato al 64', a cui ha replicato De Angelis al 70'.