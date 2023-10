SSC Bari, Nasti rientra in anticipo dall'Under 21 per motivi disciplinari

Un episodio spiacevole ha visto protagonista Marco Nasti: il centravanti del Bari in prestito dal Milan, in ritiro con l'Italia Under 21 è stato protagonista di una lite con un compagno di squadra. Per questo motivo Carmine Nunziata, commissario tecnico degli Azzurrini, ha deciso di rispedire a casa in anticipo il classe 2003.

Nasti, oltre a essersi scusato personalmente con compagni e staff, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha riconosciuto il proprio errore: "Mi sono già scusato privatamente ma ci tengo a farlo anche qui - ha scritto -. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un'occasione di crescita".