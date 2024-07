SSC Bari, De Laurentiis: "Vogliamo soddisfare le richieste del mister. Interesse dal Kuwait? Faremo una chiacchiera"

Luigi De Laurentiis ha raggiunto la squadra nel ritiro di Roccaraso ed è stato immortalato durante vari colloqui sia con il ds Magalini e Di Cesare, sia con il tecnico Longo.

Il patron biancorosso ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti in ritiro, riportate dal sito ufficiale dei Galletti: "La necessità era di trovare subito 3-4 giocatori, siamo arrivati a 5 e c'era un possibile sesto (Chajia, non ancora ufficializzato per via di ulteriori approfondimenti sulle condizioni fisiche del calciatore ndr). Abbiamo tante trattative all'attivo. Puntiamo a soddisfare le richieste del mister rispetto al suo gioco. Siamo riusciti in tempi brevi a chiudere un certo numero di giocatori, ora il gioco si fa più duro. Ci sono trattative dove l'interesse del Bari attira altre società, a volte si perde più tempo. A giugno c'erano richieste alte, col passare del tempo le cifre diventano più abbordabili. Siamo concentrati a trovare i profili giusti, anche dal punto di vista mentale".

Sull'interesse per la società manifestato dallo Sceicco del Kuwait: "Al momento non c'è una trattativa. Loro hanno i nostri contatti le nostre porte sono aperte. Ho conosciuto anche altre famiglie di questo tipo. Arrivano in Italia, visitano la Puglia che è una bellissima regione, valutano acquisti immobiliari, investimenti nel settore del turismo e sono attratti anche da uno sport come il calcio. Il calcio italiano ha un appeal enorme, lo dico sempre. Faremo una chiacchiera per conoscerci, capisco bene che l'arrivo di uno sceicco in città dia da parlare. Se vorranno capire com'è la città, com'è la squadra, com'è la Puglia, sono pronto a dire la mia. Se ci fossero interessi, si fa prima di tutto una chiacchiera per conoscersi".

Sul non ripetere gli errori dello scorso anno: "L'anno scorso ho sofferto quanto i tifosi se non di più, sulla mia pelle ho avuto tante cicatrici. Non auguro a nessuno di vivere un anno come lo scorso. Abbiamo iniziato un lavoro con una compagine sportiva completamente nuova, posso promettere che ci sarà del duro lavoro con dei seri professionisti".