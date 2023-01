Maffei risponde ad Esposito: Bitonto, bel pari contro il Brindisi (1-1)

Squadra in casa

Il BItonto riesce a dare continuità al successo dello scorso turno sull'Afragolese: presso il Polisportivo Rossiello (a porte chiuse) la formazione guidata dal tecnico Valeriano Loseto, ha pareggiato per 1-1 contro il Brindisi. A sbloccare la partita in favore degli ospiti ci ha pensato Esposito al 46', i neroverdi però hanno reagito nella ripresa e al 57' hanno colto il pareggio grazie alla punizione realizzata da Maffei. Nel corso della gara è stato espulso il tecnico del Brindisi Ciro Danucci. Il Bitonto ha raggiunto quota 26 punti in classifica.

Bitonto-Brindisi, il tabellino

BITONTO: Petrarca, Riefolo, Tangorre, Gomes, Spinelli (11’ st Mariano), Silletti, Cardore (29’ Muscatiello), Clemente, Figliolia (23’ st Corado), Chiaradia (45’+2’ st Cassano),Palazzo (23’ pt Maffei). A DISPOSIZIONE: Civita, Maffei, Muscatiello, Ungredda, Cassano, Rapio, Mariani, Corado, Tassiello. ALLENATORE: Loseto.

BRINDISI: Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Felleca (36’ st Dammacco), D’Anna, Valenti (15’ pt Esposito), Ceesay, Opoola (18’ st Mancarella), Di Modugno, Baldan,Favetta (20’ pt Santoro). A DISPOSIZIONE: Di Fusco, Esposito, Rossi, Dammacco, De Rosa, Palumbo,Santoro, Mancarella, Stauciuc. ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 1’ pt Spinelli (BT), 38’ pt Felleca (BR), 20’ st Ceesay (BR), 29’ st Esposito (BR)

ESPULSI: 13’ Mister Danucci (BR).

MARCATORI: 45’+1’ pt Esposito (BR), 11’ st Maffei (BT).

RECUPERO PRIMO TEMPO:6’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi