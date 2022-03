Il Città di Mola si ferma ancora in trasferta: sconfitta per 2-1 a Manfredonia

Il Città di Mola soccombe al Manfredonia, nel confronto andato in scena al campo comunale Miramare: per i biancazzurri è stata la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dopo quella patita contro il Di Benedetto Trinitapoli. 2-1 il risultato finale, dove i padroni di casa sono stati capaci di rimontare il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Diagne al 28'. Nella seconda parte della ripresa infatti Trotta su calcio di rigore ha ristabilito gli equilibri al 71' e, cavalcando l'onda, il Manfredonia alla fine ha colto il gol del sorpasso all'87' grazie a Stoppiello: il Città di Mola scende al quarto posto a quota 41 venendo scavalcato dal Di Benedetto Trinitapoli, con la bagarre per il terzo posto ancora aperta.