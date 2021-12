Santoro e Taurino regalano il successo al Bitonto: 2-0 sulla Mariglianese

Il Bitonto torna a vincere dopo il pareggio a reti bianche contro l'Audace Cerignola ritrovando il blitz in trasferta, che mancava da quasi due mesi (1-0 allo stadio Capozza sul Casarano lo scorso 24 ottobre, rete di Santoro). I neroverdi guidati da Claudio De Luca si sono imposti per 2-0 nel duello valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, con la Mariglianese, allo stadio Santa Maria delle Grazie. Succede tutto nella ripresa, quando al 67' è Santoro ad aprire le danze: per l'attaccante è l'ottavo centro complessivo in stagione. Il raddoppio è firmato da Taurino al 71'. Finisce così, il Bitonto sale a quota 31 punti e resta a ridosso del duo formato da Audace Cerignola e Francavilla sul Sinni, entrambe a 34.