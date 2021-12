Bitonto, De Luca: "Contro la Mariglianese servirà essere molto concentrati"

Squadra in casa

Dopo il big match contro l'Audace Cerignola, terminato 0-0, il Bitonto si appresta ad affrontare la Mariglianese allo stadio Santa Maria delle Grazie per ritrovare un successo fuori casa che manca da quasi due mesi, quando i neroverdi espugnarono il campo del Casarano grazie alla rete di Santoro (il 24 ottobre scorso). A presentare la sfida della sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, ci ha pesnato l'allenatore Claudio De Luca con le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club.

Sulla partita: "La Mariglianese è un avversario forte che non abbiamo mai sottovalutato.Durante il campionato abbiamo affrontato le partite con la concentrazione giusta, in questa partita serviranno attenzione e concentrazione. Mi aspetto che ogni volta coi giocatori a disposizione si giochi la gara al meglio, qualsiasi caratteristica di chi andrà in campo sarà utile alla squadra".

Sul pareggio contro l'Audace Cerignola: "Fa capire che abbiamo preparato la gara nella maniera giusta, siamo sembrati una squadra tosta che ha affrontato la partita nel minore dei modi. Dobbiamo affrontare le partite così, cercando di portare a casa il bottino pieno rispettando gli avversari.