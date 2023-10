Marino verso Brescia-Bari: "Lavoriamo sull'aggressività e per portare tutti in condizione"

L'allenatore del Bari Pasquale Marino è intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia della sfida sul campo del Brescia. Il punto del tecnico è partito dal momento non brillante dei biancorossi e da come può far cambiare rotta ai suoi.

"Col lavoro se ne viene fuori - ha detto -. Stiamo provando ad alzare il baricentro, è la nostra priorità per ciò che vogliamo sviluppare. In certe situazioni ci siamo abbassati troppo, stiamo lavorando sull'aggressività. C'è bisogno di una certa condizione fisica che alcuni ancora non hanno, perché ci sono ragazzi che vengono da infortuni e chi non ha fatto la preparazione con la squadra. Stiamo cercando di portare tutti allo stesso livello

Su come intende ovviare assenza Maiello: "Benali si è allenato ieri il primo giorno, ha fatto un po' di partitina. Può essere tra i convocati ma difficilmente partire titolare. Acampora l'ha fatto anche bene, si può continuare a giocare col mediano basso, stiamo provando

Sul Modulo: "Le partite non si vincono con i numeri, i sistemi di gioco, si vincono con l'atteggiamento giusto, l'aggressività. Ciò che cercheremo di fare. Dobbiamo creare espedienti per un sistema di gioco variabile, non statico. Dobbiamo mettere in campo chi sta meglio fisicamente, garantisce minutaggio, per recuperare gradualmente anche gli altri. Ogni settimana bisogna vedere chi sta meglio per creare un atteggiamento tattico e mentale per affrontare gli avversari

Relativamente alla possibilità di vedere Achik dal 1': "Ieri si è fermato per una botta, oggi si è allenato. Non mi soffermo sui singoli, è entrato bene in partita così come Morachioli, ce ne sono tanti che stiamo valutando, non solo Achik".

Sui terzini e il ballottaggio Frabotta-Ricci: "La formazione la dico sempre all'ultimo momento, teniamo tutti sulla corda. Ancora non ho deciso, ci sono ballottaggi e opportunità. Frabotta? C'è concorrenza nel ruolo, Ricci ha iniziato ad allenarsi giovedì, ci sarà da valutare fino alla fine"

Edjouma, come procede l'ambientamento: "Quando si arriva da un campionato diverso c'è qualche problema per la lingua, ha voglia, in settimana ha fatto allenamenti positivi. Sono tutti con la voglia di trovare la condizione ottimale e di inserirsi in un contesto tattico".

Sul Brescia: "Conosciamo le loro qualità, è la miglior difesa, concedono poco in termini di gol subiti, hanno segnato poco ma sono compatti ed equilibrati. Concede il minimo agli avversari. Sappiamo le difficoltà che ci sono ma guardo il lato positivo e noi abbiamo margini di miglioramento straordinari. Nessuno ha ancora espresso tutto, siamo fiduciosi. Ci sono esigenze di muovere la classifica. Non abbiamo tanti giocatori al top, col lavoro dobbiamo riuscire quanto prima a creare condizioni per riportare entusiasmo che c'era qualche mese fa. La sconfitta del Brescia col Modena? Può dipendere dal fatto che devono giocare tante partite perché devono recuperare. L'altra sera è stata una partita bloccata. Il Brescia ha giocato come ha sempre fatto, il Modena ha cambiato qualcosa, giocando con la difesa a tre. Il Brescia ha fatto anche turn over, magari non ha espresso ciò che fa con la formazione tipo, ma giocando ogni tre giorni è normale quando ci sono impegni ravvicinati".

Su Gastaldello, suo ex calciatore: "L'ho allenato pochi mesi, non è un mio allievo, allena da un po'. So che ha fatto bene l'anno scorso, è subentrato con una media punti importante. Ora sta facendo bene, ha le qualità per fare questo lavoro negli anni e arrivare nella massima categoria".

Riguardo all'ipotesi di schierare Dorval più avanzato: "Può essere una soluzione. Nella parte in cui abbiamo segnato ho visto la squadra giocare meglio, quando ci siamo messi in quella maniera abbiamo girato il pallone con naturalezza e a parte la punizione non hanno tirato in porta. Il ruolo però non è mezzala, ma esterno, accompagna bene l'azione. Ha qualità fisiche oltre che tecniche. Non mi piace improvvisare, provo le diverse soluzioni che possiamo mettere in pratica".

Come dare freschezza al centrocampo: "Una settimana in più di lavoro avrà fatto bene a tutti. Sappiamo che siamo mancati in certe situazioni, i ragazzi sono consapevoli di dover dare qualcosa in più che non si è visto col Modena. I ragazzi iniziano a capire ciò che chiedo. Ci deve essere aggressività, brillantezza, serve la mentalità giusta per avere ferocia agonistica, essere bravi nelle scelte. Dipende tutto dal momento di forma e da un ambiente non contento di ciò che è stato proposto finora, c'è voglia di cambiare registro e far tornare l'entusiasmo in campo e fuori senza avere ansia".

Sulla compatibilità tra Diaw e Nasti: "Possono giocare insieme per caratteristiche. Non sto dicendo che succederà, dico che uno non esclude l'altro. Dovessi giocare con due punte potrebbero giocare insieme".

Infine il punto sulle condizioni della squadra: "A parte Ménez, Maiello e Maita, sono tutti disponibili, Benali si è aggregato al gruppo".