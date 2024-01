Verso Bari-Ternana, Marino: "I nuovi possono aiutarci. Mercato? La priorità è la punta"

Il campionato di Serie B per il Bari riprenderà sabato 13 gennaio alle 14:00 nella partita in casa contro la Ternana. L'incontro con gli umbri è stato introdotto in conferenza stampa da Pasquale Marino, allenatore dei biancorossi che ha anche risposto sul tema del calciomercato.

L'allenatore ha iniziato parlando dei propositi dei suoi per il 2024: "Abbiamo lo spirito giusto, c'è voglia di cambiare in meglio. Dobbiamo necessariamente fare un girone di ritorno migliore. I presupposti ci sono: tutti vogliamo migliorare, anche nei piccoli dettagli. Bisogna alzare il livello di attenzione, perché a volte abbiamo commesso degli errori che ci sono costati qualche punto importante".

Il Bari si presenta alla partita di domani con due volti nuovi, Lulic e Kallon: "Sono a disposizione, si sono allenati entrambi, sono convocati, vediamo se qualcuno dei due giocherà dall'inizio. Come li ho trovati? Lulic ha giocato poco, veniva da un infortunio lungo ma ha recuperato totalmente e si allena in maniera intensa, gli manca il ritmo partita. Kallon ha giocato poco ma si è sempre allenato, l'anno scorso ha fatto tante partite, lui è il più pronto tra i due. Kallon attacca bene la profondità, salta l'uomo, dà velocità in avanti e ci dà anche una buona copertura di fascia. È un calciatore che ha tanta energia, è veloce, l'ideale per quel ruolo. È un mancino a cui piace partire da destra. Lulic può fare i tre ruoli del centrocampo, è un ragazzo dinamico, strutturato dal punto di vista fisico, presente in ogni situazione. Ci daranno una grossa mano".

A Marino è stato chiesto quanto influisca il suo parere sulle scelte di mercato: "Il direttore sportivo si confronta con gli allenatori per i giocatori da prendere e così fa con me. In base al sistema di gioco che si vuole adottare si cerca di condividere, a volte si riesce a raggiungere obiettivi, altre meno. Sappiamo che manca qualcosa, si stanno attivando i dirigenti per raggiungere obiettivi. Manca chi deve sostituire Frabotta, ma la priorità vista l'indisponibilità di Diaw è l'attaccante".

Sebbene vi siano molte voci relative a una loro possibile partenza in questa finestra di mercato, Marino ha parlato così di Acampora e Aramu: "Sono entrambi a disposizione, non vedo perché non dovrei convocarli se stanno bene. Di Cesare e Vicari diffidati? Non facciamo calcoli, giocheranno".

Contro le Fere sarà ancora emergenza in attacco vista l'indisponibilità di Diaw e la squalifica di Ménez. Con il solo Nasti a disposizione urge un altro centravanti: "Se ancora non è arrivato nessuno è perché la società vuole raggiungere il primo obiettivo. Se vogliamo prendere un calciatore tanto per prenderlo ce ne sono altri, ma il nostro obiettivo è trovarne uno adatto con l'esperienza giusta per questa categoria".

Sulla Ternana: "Hanno cambiato qualcosa ma non moltissimo. Al posto di Falletti (ceduto alla Cremonese ma che non avrebbe giocato comunque in quanto squalificato ndr) ci sarà Luperini a fare il trequartista. Il sistema di gioco dovrebbe essere sempre lo stesso. La Ternana nell'ultimo periodo ha fatto abbastanza bene e l'affronteremo con la giusta attenzione, sappiamo cosa ci aspetta. Dovremo essere bravi a leggere la partita, evitare di essere superficiali, perché a volte abbiamo fatto errori".

Le prossime partite, a partire da quella con la Ternana, avranno grande importanza per le ambizioni dei Galletti: "La partita con la Ternana è importante come l'ultima a Genova. Tutte sono importanti, se vogliamo cambiare passo da qui alla fine ogni partita dovremo dare il massimo per portare a casa più punti possibili. Inutile girarci attorno, per noi inizia un altro campionato dove in ogni gara dobbiamo dare tutto, racimolare più punti possibili a prescindere dall'avversario e dalla classifica. Abbiamo dimostrato di poter far bene anche con squadre che stanno più in alto. Nell'ultimo periodo abbiamo acquisito maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Si iniziano a intravedere cose positive".

Marino ha risposto anche a proposito di Morachioli, calciatore un po' sparito dai radar e di cui è ipotizzabile la partenza in questa sessione di calciomercato: "Inizialmente è stato penalizzato dal sistema di gioco, poi quando abbiamo cambiato modulo a sinistra spesso abbiamo utilizzato Sibilli. Nell'ultimo periodo gli ho preferito Achik che ha attraversato un buon momento di forma. Se rimane sono contento anche perché è adatto per il nostro gioco. Purtroppo i ragazzi sono in 25 e devo fare delle scelte. Quando qualcuno non gioca subito si dice che deve andare via ma il mio è un gruppo di ragazzi per bene, che meritano rispetto a prescindere dalle scelte che farà la società o faranno i diretti interessati se magari cercano spazio. Noi non mandiamo via nessuno, sono ragazzi eccezionali. Si possono attraversare momenti di difficoltà, normale ci sia qualcuno penalizzato".

Le buone prestazioni di Benali e il recupero di Maiello che procede spedito, sembrano aver fatto cambiare i piani per quanto riguarda la ricerca di un regista: "Al momento, come ho già detto prima, la priorità è la punta. Siamo tanti a centrocampo e Benali ha fatto bene da play, così come Acampora quando è stato chiamato in causa in quel ruolo. In questo momento pensiamo d'essere a posto in quella zona di campo".