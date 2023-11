Bari, Marino avverte i suoi: "Guai a sottovalutare la FeralpiSalò guardando la classifica"

Imbattuto da quando ha assunto la guida del Bari con un pareggio e due vittorie consecutive, Pasquale Marino ha introdotto la prossima gara dei biancorossi, in programma sabato pomeriggio alle 14 a Piacenza contro la FeralpiSalò.

Una partita in cui non bisognerà commettere l'errore di sottovalutare gli avversari in virtù della classifica che li vede all'ultimo posto con 6 punti: "Se guardiamo la classifica pensando che sarà una partita facile vuol dire che sbagliamo tutto. Dobbiamo cercare di migliorare di partita in partita i concetti che stiamo cercando di portare avanti, avere voglia di far meglio. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento dal punto di vista tattico e fisico. Chi è indietro sta lavorando bene, i ragazzi migliorano, compreso Aramu, che aveva preso una botta e in partita e non si è potuto esprimere. Ora però ha recuperato ed è a disposizione".

A Marino è stato chiesto di tracciare un "mini-bilancio" dopo un mese da tecnico del Bari: "Stiamo lavorando discretamente, è normale che la crescita debba continuare. Abbiamo fatto passi avanti nella trasmissione dei concetti ma c'è molto da lavorare. Siamo stati bravi a ottenere risultati perché li abbiamo voluti, c'è stata tanta applicazione per venire fuori da un momento di difficoltà. Nel calcio parte tutto dalla testa, dopo il bel percorso del passato recente, non è semplice venir fuori da un momento di crisi. Bari è un ambiente esigente, anche in virtù del percorso degli ultimi anni. I ragazzi sono stati bravi ma ora non dobbiamo sottovalutare l'avversario per via della classifica. Faremmo un grosso errore. La FeralpiSalò ha cambiato guida tecnica e ha fatto un'ottima gara a Cosenza. Dobbiamo dare tutto e migliorare la prestazione della scorsa settimana".

Sul modulo con cui la squadra sembra aver trovato sicurezza: "Ho sempre detto che abbiamo in organico giocatori duttili che ci consentono di cambiare in corsa senza fare sostituzioni. Dobbiamo essere elastici, giocare a tre o a quattro se necessario. A volte possiamo giocare con due attaccanti esterni e una punta centrale. Abbiamo tante soluzioni, possiamo scegliere di partita in partita a prescindere dall'avversario. Dobbiamo mettere in campo un sistema di gioco che ci consenta di essere propositivi. Abbiamo migliorato il dato del possesso palla, siamo stati superiori agli avversari, dobbiamo creare più opportunità, sbagliare meno scelte".

Al mister è stato chiesto cosa pensi della dipendenza della sua squadra dalle giocate dei singoli come Sibilli: "In tante partite anche le squadre di Serie A riescono a sbloccare il risultato con giocatori importanti, noi Sibilli ce lo teniamo stretto. Ciò che importa è che la squadra stia bene e crei opportunità. Anche dal punto di vista delle occasioni create dagli avversari, hanno fatto poco contro di noi. Il Modena ha calciato da fuori, a Brescia hanno avuto un paio di occasioni. Dobbiamo migliorare la fase offensiva".

Sulle condizioni di Maita e sul suo possibile impiego: "È un calciatore che può fare tutti i ruoli del centrocampo, sta recuperando bene. Non improvvisiamo, cerchiamo di fare in modo che tutti siano al massimo della condizione".

Il Bari contro l'Ascoli è sembrato più a suo agio quando gli avversari si sono messi a specchio: "A prescindere dal sistema di gioco degli avversari, proviamo a portare avanti uno sparito. Ci interessa il nostro, degli altri ci può interessare come fare la pressione alta, organizzare le scalate, ma a prescindere da come sono schierati dobbiamo sviluppare la manovra con giocate predeterminate che abbiamo provato in questo periodo. Dobbiamo dare continuità all'interno della gara, avere un'intensità maggiore. Sfruttare al meglio la possibilità di giocare nella metà campo avversaria. Abbiamo cercato di girare sempre palla, li abbiamo un po' sfiancati, ma è tutto relativo, perché loro hanno reagito dopo il gol. Ci sono tante sfaccettature, abbiamo vinto la gara quando abbiamo tolto una punta, ma non è quella la ragione".

Chiamato a giudicare il lavoro degli attaccanti, Marino ha detto: "Penso che Nasti e Diaw stiano facendo entrambi un buon lavoro, giocano di spalle, attaccano la profondità, presidiano l'area. Dobbiamo essere più precisi nel servirli, si stanno sacrificando, aggrediscono in fase di non possesso. Hanno avuto delle opportunità, ma non è solo compito loro, dobbiamo arrivare meglio negli ultimi metri".

Sull'oggetto misterioso Edjouma: "Sta migliorando, ci sono dei sacrificati, in quel reparto siamo tanti. Abbiamo Koutsoupias, Acampora, Maita, Bellomo... Mi sto affidando a chi conosco meglio. Edjouma lo conosco meno, in questo momento cerco certezze, garanzie dal punto di vista fisico".

Marino nei suoi discorsi ha spesso battuto sul tasto dell'intensità: "La squadra ha sempre lavorato bene, lo staff è sempre lo stesso. Ho sempre detto che ci sono stati giocatori che hanno avuto infortuni o che è arrivati senza preparazione, erano più di 3-4, se ne risente. La crescita è di tutti, ora è in vantaggio chi è più in condizione, per chi è indietro è più difficile trovare spazio. Devono allenarsi duro e dare il massimo quando entrano".

Al tecnico è stato domandato se Achik può costituire un'alternativa a Ricci: "Può essere alternativo a Dorval. Lo stesso Dorval con Frabotta fuori potrebbe giocare anche a sinistra. Stiamo spingendo sugli esterni e abbiamo delle alternative. Achik al Cerignola ha già fatto l'esterno di centrocampo, è adatto a farlo, anche se non è molto alto ha tanta corsa. Sta crescendo, ci verrà utile, si allena bene e cerca di apprendere. Mi ha impressionato in modo positivo anche come calcia, è veramente interessante".

Sulle condizioni di Ménez, che ieri ha partecipato a un torello con la squadra ed è sulla via del recupero: "Le valutazioni le facciamo di settimana in settimana, il recupero procede bene, ha una volontà importante, è a buon punto".

Ultima battuta su Dorval e dove può ancora crescere: "Per me può giocare a destra e a sinistra, dove serve lo mettiamo. Ha fatto bene da terzino e da esterno di centrocampo. In base alle esigenze della squadra lo schieriamo".