Martina-Team Altamura, le info sulla prevendita dei biglietti del settore ospiti

Squadra in casa Martina

Domenica 16 ottobre ore 15:30

Martina Calcio - Team Altamura

I ticket della gara possono essere acquistati ONLINE AL LINK: https://www.postoriservato.it/.../acquista-biglietti...

oppure presso I PUNTI VENDITA

CHIODO FISSO, via Piave 12/B - GRAVINA IN PUGLIA

BAR LA STAZIONE, Viale Regina Margherita 4 - GRAVINA IN PUGLIA

Il costo del tagliando INTERO è di 9,00 euro + 1,50 per diritti di prevendita tagliando

RIDOTTO è di 4,00 euro + 1,50 per i diritti di prevendita (under18 - donne)

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura