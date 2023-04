Südtirol-Bari: anche questa volta Masiello non sarà della partita

Squadra in casa

Andrea Masiello non ci sarà neanche nella sfida di ritorno tra Südtirol e Bari. La conferma dell'assenza del difensore, che aveva già saltato la trasferta del San Nicola all'andata, è arrivata direttamente dal direttore sportivo degli altoatesini Paolo Bravo, nel corso della conferenza stampa pre partita di Bisoli avvenuta in mattinata. Il motivo dell'assenza del difensore, protagonista dello scandalo calcioscommesse ai tempi in cui vestiva la maglia dei Galletti, è volto a garantire la sicurezza del calciatore.