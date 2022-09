Matera-Bitonto rinviata al 12 ottobre: il motivo

Nuovo rinvio per la partita Matera – Bitonto, valevole per la 4^ giornata del girone H di Serie D.

Il match, inizialmente previsto per domenica 25 settembre, era stato già posticipato a mercoledì 28 settembre alle ore 15, come da decisione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, vista la concomitanza con le Elezioni Politiche previste per l’ultima domenica di settembre.

La gara però è stata ulteriormente rimandata, a mercoledì 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 19, in quanto il Comune di Matera ha inibito l’utilizzo dello Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” dal 15 al 28 settembre per predisporre gli interventi e tutti gli aspetti organizzativi per lo svolgimento della celebrazione eucaristica che Sua Santità, Papa Francesco, effettuerà nella città dei sassi, a chiusura del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto